Грозились расстрелять. Вооруженная банда захватила ночной клуб в Приморье

Жители поселка Андреевка Хасанского района подрались с сотрудниками местного ночного клуба. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Приморскому краю.

По данным полиции, мужчины повздорили с персоналом заведения, из-за чего произошла массовая драка.

Очевидец событий и сын учредительницы ночного клуба Puzzle Club рассказал РЕН ТВ, что здание захватили более 30 вооруженных людей. Они напали на охрану, стреляли по окнам и жестко избивали сотрудников.

«Они открыли огонь. Они и перед этим угрожали, что расстреляют», — подчеркнул очевидец.

Он указал, что конфликт начался из-за мужчины, который хотел пройти с оружием в заведение, где на тот момент находились порядка 300 человек. Свидетель событий также заявил, что мужчины хотели пристрелить его, но покушение сорвала личная охрана. По его словам, раньше нападавшие тоже занимались охранным бизнесом.

«Они работали в охране, мы их поменяли в этом году, привезли хабаровскую охрану. Просто они — люди из 90-х, не умеют работать», — заключил мужчина.

Ранее драка со стрельбой произошла в Челябинске. Две группы подростков подрались на улице 40-летия Победы, одному из участников потребовалась медпомощь.