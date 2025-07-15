Расследование дела против блогера Щепихина завершили

Расследование уголовного дела против блогера Арега Щепихина завершили спустя полтора месяца после его ареста. Об этом 360.ru сообщил адвокат обвиняемого Андрей Безверхний.

«Да, завершили. На этой неделе все завершится. Подробностей нет, они будут в суде. На этой неделе дело передадут прокурору. Скорее всего, будет Пресненский суд, но пока неизвестно. Прокурор должен еще утвердить обвинительное заключение и направить его в суд», — сказал он.

Тут же юрист отметил, что дата суда на данный момент неизвестна.

«Бывает долго, бывает быстро, по-разному случается. На этой неделе его точно не будет. Прокурор еще будет утверждать, около двух недель. Скорее всего, суд будет в августе. Все на стадии окончания расследования и передачи дела прокурору», — добавил Безверхний.

В начале июня Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера до 5 августа. Против него ведут дела по статьям «Разжигание вражды с угрозой насилия» и «Призывы к экстремизму в интернете».

Вечером 3 июня несколько человек на Ярославском вокзале затолкали Щепихина в автомобиль и увезли. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев следующий день заявил, что это было не похищение, а задержание.