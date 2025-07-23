Раскрыты подробности смертельного пожара в Москве. В квартире незаконно жили мигранты

После смертельного пожара на Мытной улице в Москве возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в квартире на улице Мытной в Москве, в результате которого один человек погиб и 10 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

«После ликвидации возгорания в квартире обнаружен один погибший. Девять пострадавших госпитализированы в городские больницы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Один пострадавший от госпитализации отказался», — заявили в ведомстве.

По данным следователей, в квартире стояли двухъярусные кровати. Там незаконно проживали иностранцы. Всего в помещении не менее 17 спальных мест.

В столичном СК дадут правовую оценку действиям должностных лиц, а также собственника квартиры за несоблюдение правил пожарной безопасности и миграционного законодательства.

Ранее в распоряжении 360.ru появилось видео с места пожара. Огонь охватил две квартиры и балкон. К тушению привлекли 34 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Огонь ликвидировали.