Расчленили и спрятали в диван. Стали известны детали убийства пятилетней девочки в Челябинске

Изрезанное тело пятилетней девочки нашла в квартире в Челябинске уборщица. Она обратила внимание на неприятный запах в комнате и вызвала полицию, сообщил РЕН ТВ сосед.

Мужчина отметил, что мать девочки оповестила хозяйку, что нашла более хорошее жилье и решила съехать. После этого женщину в квартире не видели.

Через несколько дней тело ребенка обнаружила уборщица. По словам собеседника телеканала, жертву изрезали по частям. Останки убрали в мешок и завернули в простыню, а потом спрятали в диван.

Жестокое убийство пятилетней девочки произошло в Челябинске. Погибший ребенок жил с 43-летнй матерью на съемной квартире. Следователи заподозрили женщину в расправе и объявили в розыск.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство малолетнего». Правоохранители назначили судебно-медицинские экспертизы.