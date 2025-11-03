Челябинец нашел в сданной в аренду квартире тело пятилетней девочки

В Челябинске произошло убийство пятилетней девочки. Собственник квартиры, где она жила вместе с матерью, нашел изрезанное тело на диване. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Квартиру в доме по улице 250-летия Челябинска арендовала 43-летняя женщина с ребенком. Она объявила о выселении. Придя проверить свою жилплощадь, собственник увидел на диване тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями.

Следственный отдел по Калининскому району возбудил уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство малолетнего»). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Источник сайта 74.ru сообщил, что подозрение пало на мать девочки. Женщину объявили в розыск.

