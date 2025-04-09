Раненная при убийстве Деда Хасана официантка затребовала компенсацию

Бывшая официантка ресторана «Старый фаэтон» Марьят Бикчурина, получившая тяжелое ранение при покушении на вора в законе Аслана Усояна (Деда Хасана) в 2013 году и оставшаяся инвалидом, затребовала в суде у Таганской ОПГ 50 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС.
«В результате этого покушения одна из пуль повредила мне спинной мозг. Я осталась парализованной до конца жизни», — заявила женщина.
По ее словам, 30 миллионов рублей из иска — это компенсация расходов на лечение, а остальные 20 — моральный ущерб.
Усояна застрелили в центре Москвы 16 января 2013 года. Недавно присяжные признали виновными в этом убийстве членов Таганской ОПГ. При этом ее лидер Григорий Рабинович скоропостижно скончался в прошлом году в следственном изоляторе, не дожив до суда.
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