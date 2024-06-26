Главарь Таганской ОПГ умер в СИЗО, не дожив до суда

В «Матросской тишине», не дожив до суда, умер главарь Таганской ОПГ Григорий Рабинович. Об этом РБК сообщила его адвокат Надежда Ерусланова.

«Справку пока еще никто не предоставил. Умер сегодня утром в следственном изоляторе», — сказала правозащитница.

Тело 67-летнего Рабиновича без признаков насильственной смерти нашел дежурный в СИЗО. Предварительная причина гибели — острая сердечно-сосудистая недостаточность. После осмотра тела составили протокол.

Рабиновича арестовали зимой 2019 года. Ему предъявили обвинение в убийстве генерального директора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева. Других членов Таганской ОПГ обвинили в убийстве криминального авторитета Деда Хасана.