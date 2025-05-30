Экс-глава пригожинской «фабрики троллей» получил 10 лет ИК строгого режима

Петроградский районный суд приговорил бывшего топ-менеджера медиагруппы «Патриот», главного редактора «Народных новостей» Илью Горбунова к 10 годам колонии строгого режима за вымогательство и хранение наркотиков. Об этом сообщила «Фонтанка» .

Будущий депутат Александр Малькевич обвинил Горбунова в вымогательстве нескольких миллионов рублей за блок на негатив. Медиаменеджер вину не признал. Он утверждал, что наоборот собирался продвигать политика. При задержании у мужчины нашли гриндер со следами наркотика.

Судья Ирина Гречишко признала Горбунова виновным в преступлениях по части третьей статьи 163 УК России («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере») и части первой статьи 228 УК России («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств»). Он получил 10 лет колонии строгого режима и штраф на сумму 500 тысяч рублей.

«Виновность нашего подзащитного не была доказана», — заявил один из адвокатов подсудимого.

Силовики задержали Горбунова в июне 2024 года. Медиагруппа «Патриот», которой он руководил, принадлежала основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.