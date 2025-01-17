Житель ЯНАО попал под статью за изнасилование и истязание несовершеннолетней

Фото: Пресс-служба МВД

Правоохранители задержали жителя Лабытнанги (ЯНАО) по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные СКР по региону.

Согласно данным ведомства, фигурант надругался над потерпевшей в августе 2024 года. Кроме того, в течение длительного времени 22-летний мужчина избивал девушку.

Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают другие детали случившегося.

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