Житель ЯНАО попал под статью за изнасилование и истязание несовершеннолетней
Правоохранители задержали жителя Лабытнанги (ЯНАО) по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные СКР по региону.
Согласно данным ведомства, фигурант надругался над потерпевшей в августе 2024 года. Кроме того, в течение длительного времени 22-летний мужчина избивал девушку.
Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают другие детали случившегося.
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