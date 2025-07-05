Пытавшемуся зарезать 9-летнего мальчика в Сергиевом Посаде предъявили обвинение

Жителю Подмосковья, который пытался зарезать девятилетнего мальчика в Сергиевом Посаде, предъявили обвинение по статье об убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Специалисты осмотрели место происшествия, изъяли смывы и орудие преступления.

«Назначены судебные экспертизы, среди которых психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая и биологическая», — подчеркнули в СК.

Мать ребенка признали потерпевшей, допрос подозреваемого вели с ее участием. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте мужчины.

Нападение на девятилетнего школьника произошло накануне. Неизвестный ранил ребенка ножом в шею. Нападавшего быстро задержали. Им оказался 35-летний местный житель с психическим расстройством.

Раненый мальчик проведет в больнице неделю.