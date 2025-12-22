Погибший в Москве генерал Сарваров выполнял задачи по операции в Сирии

Погибший в Москве генерал Фанил Сарваров с 2016 года был начальником Управления оперативной подготовки Вооруженных сил Российской Федерации. До этого с 2015 по 2016 год выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии.

В период с 1992 по 2003 год Сарваров непосредственно участвовал в боевых действиях в ходе осетино-ингушского конфликта и контртеррористической операции в Чеченской Республике.

Генерал-лейтенант имеет множество наград: в 1995 году Сарварова наградили орденом Мужества, в 2000 году — медалью Суворова, затем медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За военные заслуги» в 2014 году и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени в 2014 году.

Сарварова убили сегодня утром: его машину подорвали на парковке на юге Москвы. Генерала успели доставить в больницу, но его жизнь спасти не удалось.