Жители Тувы напали на мигрантов после фейковых сообщений о ВИЧ

Власти Тувы: в Кызыле после ложной информации о ВИЧ напали на мигрантов

Ложная информация в социальной сети о заражении ВИЧ-инфекцией несовершеннолетней жительницы Кызыла напавшим на нее мигрантом привела к агрессии против представителей среднеазиатских диаспор. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тувы.

«Провокационный вброс в социальных сетях в тувинских пабликах о якобы имевшем месте заражения несовершеннолетней жительницы Кызыла ВИЧ-инфекцией после нападения мигранта привел к нескольким групповым нападениям на представителей разных среднеазиатских диаспор в Кызыле», — сообщили власти.

В результате нападения пострадали несколько человек, работающих на торговой базе. СК республики опровергло информацию о заражении девушки. Фигуранту предъявили обвинение в нападении и насилии над несовершеннолетней.

В Санкт-Петербурге мигрант угрожал расправой водителю кареты скорой помощи. Следователи проводят проверку.