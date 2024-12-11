Мигрант в Санкт-Петербурге угрожал расправой водителю машины скорой помощи, поставившего спецтанспорт около подъезда во дворе многоквартирного дома. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе процессуальной проверки по делу, сообщила пресс-служба ведомства.
В социальных сетях появилась информация, что мигрант угрожал водителю скорой, который поставил машину с включенным проблесковым маячком близко к подъезду многоэтажки. Следственный комитет организовал по этому факту проверку.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы ГСУ СК по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе и результатах проверки.
В конце ноября Бастрыкин поставил на контроль в главке дело о мигранте, который заманил несовершеннолетнюю в подсобку в Екатеринбурге. Фигурантом был 62-летний гражданин Таджикистана, работавший охранником отдела образования администрации района.
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Мигрант в Петербурге угрожал расправой водителю скорой помощи
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