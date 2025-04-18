Против жительницы Симферополя возбудили уголовное дело за призывы к экстремизму

Жительницу Симферополя обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет». Наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.

«Обвиняемая — 39-летняя жительница Симферополя, негативно настроенная по отношению к русским, решила выразить свою позицию публично в одном из украинских чатов, где размещаются публикации антироссийского характера», — отметили в ЦОС.

По данным ФСБ, жительница Симферополя призывала искоренить русский язык и русскую нацию. Экспертиза подтвердила, что в опубликованных текстах есть признаки побуждения к насилию по признаку национальности.

Ранее суд признал жителя Подмосковья виновным в оправдании терроризма и призывах к экстремизму. Его приговорили к семи годам колонии общего режима.