Жителя Подмосковья приговорили к семи годам колонии за оправдание терроризма

Жителю Подмосковья Алексею Мельникову вынесли приговор за публикации в соцсетях, связанные с оправданием терроризма и призывами к экстремистским действиям. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Москве и Московской области.
Сотрудники ФСБ выяснили, что обвиняемый размещал фотографии и комментарии, которые, по мнению экспертов, содержали поддержку террористических идей и враждебные высказывания в адрес правоохранителей.
На основании этих данных против жителя Подмосковья возбудили уголовное дело. Суд признал Мельникова виновным и приговорил к семи годам колонии общего режима. Также в течение трех лет после освобождения он не сможет заниматься администрированием интернет-ресурсов. Приговор еще не вступил в силу.
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