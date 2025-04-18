Жителя Подмосковья приговорили к семи годам колонии за оправдание терроризма

Жителю Подмосковья Алексею Мельникову вынесли приговор за публикации в соцсетях, связанные с оправданием терроризма и призывами к экстремистским действиям. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Москве и Московской области.

Сотрудники ФСБ выяснили, что обвиняемый размещал фотографии и комментарии, которые, по мнению экспертов, содержали поддержку террористических идей и враждебные высказывания в адрес правоохранителей.

На основании этих данных против жителя Подмосковья возбудили уголовное дело. Суд признал Мельникова виновным и приговорил к семи годам колонии общего режима. Также в течение трех лет после освобождения он не сможет заниматься администрированием интернет-ресурсов. Приговор еще не вступил в силу.