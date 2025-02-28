Против жителя Херсонской области возбудили дело о госизмене

Силовики возбудили уголовное дело в отношении жителя Херсонской области, который передавал ГУР Украины сведения о российских военных в воинской части, расположенной в регионе. Об этом сообщила областная пресс-служба УФСБ России.

По данным ведомства, задержанный переписывался с представителем украинских спецслужб в Telegram. В декабре 2023 года он передал им информацию о российских бойцах.

«В отношении фигуранта следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России „Государственная измена“», — заявили в ведомстве.

Мужчину арестовали. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам тюрьмы россиянку, планировавшую устроить теракт в Крыму по заданию СБУ. Силовики нашли в ее телефоне переписку с куратором.