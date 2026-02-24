Против водителя пожарной машины, сбившей ребенка в Петербурге, возбудили дело

Против водителя пожарного КамАЗа, который наехал на шестилетнего ребенка в Санкт-Петербурге, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленинградской области.

«Полицией возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего смертельный наезд на ребенка на тротуаре в Красногвардейском районе», — заявили в ведомстве.

Минувшим вечером около дома 21 по проспекту Металлистов 38-летний водитель пожарной машины «АЛ-30» ехал на вызов, не учел видимость и при правом повороте сбил ребенка, который шел вместе с бабушкой. В итоге несовершеннолетний скончался в больнице.

В главке полиции уточнили, что за 2025–2026 годы на водителя 12 раз составляли протоколы за нарушения правил дорожного движения. Сейчас правоохранители решают, какую меру пресечения для него избрать.