Ребенок погиб после ДТП с машиной МЧС в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на проспекте Металлистов произошло трагическое ДТП с участием автомобиля МЧС. По предварительным данным, 38-летний водитель специальной машины «АЛ-30», который ехал на вызов о пожаре, не справился с управлением и сбил шестилетнего мальчика на тротуаре. Инцидент произошел вечером в понедельник, 23 февраля, около дома №21, написала Neva.Today .

Мальчик вместе с бабушкой шел по тротуару, когда произошло столкновение. Ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где позже скончался.

Во вторник, 24 февраля, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Известно, что в период с 2025 по 2026 год водитель 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.