Против «теневого короля Сочи» возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении криминального авторитета Рубена Татуляна. Его обвиняют в создании ОПГ, сообщил Telegram-канал «112» .

По его данным, «теневой король Сочи» Татулян с 1998 года создавал преступные группы, которые занимались рэкетом, убийствами, грабежами и рейдерскими захватами. ОПГ действовала в Краснодарском крае до 2017 года. Главарь банды сбежал за рубеж, чтобы скрыться от уголовного преследования.

Ранее московский суд арестовал участников организованной преступной группы, которая орудовала в 90-е годы. Следователи возобновили уголовное дело, возбужденное в 2006 году по факту исчезновения человека. По версии обвинения, с 1998 года подозреваемые совершили несколько убийств и покушений на убийство общественно опасным способом.

Фигурантов уголовного дела задержали в октябре в Москве при участии спецназа Росгвардии. В местах проживания подозреваемых обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.