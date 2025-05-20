Против основателя «Медузы» Тимченко завели уголовное дело

Основатель издания «Медуза»* и медиаменеджер Галина Тимченко** стала фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в организации деятельности нежелательной организации, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Москве.

В сентябре 2024-го и в марте текущего года Тимченко** опубликовала в Сети видеозаписи, чтобы спровоцировать протестные настроения среди россиян, а также вовлечь их в деятельность организации, которую признали нежелательной на территории России.

Следователи рассматривают вопрос об объявлении Тимченко** в розыск. Сейчас она находится за пределами страны.

Минюст России внес Галину Тимченко** в реестр иноагентов в августе 2024 года. Она выступала против спецоперации и тиражировала недостоверную информацию о решениях российских властей.

*Признано иностранным агентом и внесено в реестр нежелательных организаций.

**Признана иностранным агентом.