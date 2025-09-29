Против крымчанина возбудили дело за призывы к терроризму и экстремизму

Против жителя Джанкойского района Николая Семилетова возбудили уголовное дело о призывах к терроризму и экстремизму. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении Семилетова дело по статьям о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета.

Материалы с обвинительным заключением уже направили в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по существу.

Ранее житель Челябинской области получил шесть лет за пропаганду терроризма. Мужчине на 2,5 года запретили администрировать сайты и Telegram-каналы.