Против издателя «Медузы» составили административный протокол

Суд в Москве зарегистрировал административный протокол на издателя «Медузы»

Фото: Pxhere

Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол против издателя «Медузы»* Галины Тимченко. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе инстанции.

Документ составили из-за участия Тимченко в нежелательной организации.

«Протокол в отношении Тимченко зарегистрирован судом, дата его рассмотрения пока не назначена», — заявил собеседник агентства.

За участие в деятельности нежелательной организации российское законодательство предусматривает штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей для физических лиц и 20-50 тысяч для должностных лиц.

Генпрокуратура признала деятельность Limited liability company (SIA) «Medusa Project»* нежелательной в январе 2023 года.

В апреле Никулинский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста Дмитрия Кузнеца за работу на «Медузу»*.

*СМИ признано нежелательной организацией в России, внесено в реестр иностранных агентов.

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