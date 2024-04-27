Суд в Москве оштрафовал журналиста за работу на «Медузу» | 360°

27 апреля 2024, 16:23
Суд в Москве оштрафовал журналиста за работу на «Медузу»
Столичный суд оштрафовал журналиста Кузнеца за работу на «Медузу»
Никулинский суд Москвы распорядился оштрафовать на 10 тысяч рублей журналиста Дмитрий Кузнеца за работу на «Медузу»*. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.
Кузнеца признали виновным по статье об участии в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России. Поводом для дела стал подкаст Кузнеца, опубликованный в Telegram-канале издания.
Реклама
Это первый громкий случай, когда журналиста штрафуют за работу на нежелательную организацию. «Медузу»* признали нежелательной в января 2023 года по решению Генпрокуратуры России.
В марте того же года медиаменеджера, издателя «Медузы»* Илью Красильщикова заочно арестовали по делу о распространении фейков о российской армии.
*СМИ признано нежелательной организацией в России, внесено в реестр иностранных агентов.
Суд
Россия
Реклама
Реклама