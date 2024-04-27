Суд в Москве оштрафовал журналиста за работу на «Медузу» | 360°

Криминал 27 апреля 2024, 16:23 Суд в Москве оштрафовал журналиста за работу на «Медузу» Столичный суд оштрафовал журналиста Кузнеца за работу на «Медузу» РИА «Новости»

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Никулинский суд Москвы распорядился оштрафовать на 10 тысяч рублей журналиста Дмитрий Кузнеца за работу на «Медузу»*. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Кузнеца признали виновным по статье об участии в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России. Поводом для дела стал подкаст Кузнеца, опубликованный в Telegram-канале издания.

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Это первый громкий случай, когда журналиста штрафуют за работу на нежелательную организацию. «Медузу»* признали нежелательной в января 2023 года по решению Генпрокуратуры России.

В марте того же года медиаменеджера, издателя «Медузы»* Илью Красильщикова заочно арестовали по делу о распространении фейков о российской армии.

*СМИ признано нежелательной организацией в России, внесено в реестр иностранных агентов.