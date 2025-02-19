Против беглого экс-депутата Пономарева завели уголовное дело о захвате власти

В отношении уехавшего из России бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева* возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Экс-парламентарий стал фигурантом дела о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. В ноябре 2022 года Пономарев* учредил в Польше политическое движение «Съезд народных депутатов».

«Целью созданного за рубежом движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации», — уточнили в ФСБ.

В апреле 2023 года Генпрокуратура признала деятельность «Съезда народных депутатов» нежелательной в России.

В сентябре 2024-го Второй Западный окружной военный суд вынес Пономареву* заочный приговор по делу о публичном оправдании терроризма и распространении ложной информации о ВС России. Инстанция назначила экс-депутату 10 лет лишения свободы.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента