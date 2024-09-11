Беглого депутата-иноагента Пономарева заочно осудили в России

Экс-депутат Пономарев заочно получил 10 лет за фейки и оправдание терроризма

Заочный приговор в 10 лет лишения свободы вынес Второй Западный окружной военный суд уехавшему из России бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву* по уголовному делу о публичном оправдании терроризма и распространении ложной информации о российской армии из-за политической ненависти. Об этом сообщила пресс-служба московского главка СК.

В ведомстве заявили, что уголовное дело против Пономарева* завели в 2022 году. Причиной стало выступление уехавшего на Украину экс-депутата в трансляции одного из видеохостингов, в котором осужденный высказал ложную информацию о действиях российских военных и оправдал теракты.

Суд приговорил Пономарева* к 10 годам колонии общего режима. Осужденный экс-депутат находится в международном розыске.

Этот приговор стал первым для бывшего депутата. Против Пономарева* расследуют еще одно уголовное дело о государственной измене, которое завела ФСБ. Бывшего российского политика обвинили в переходе на сторону противника.

*Илья Пономарев внесен в список иностранных агентов и террористов и экстремистов.