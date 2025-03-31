«Просто молча ходил». Соседи знали пенсионера-расчленителя как спокойного «деда»

Соседи пенсионера, который подозревается в убийстве и расчленении хозяйки квартиры, где он проживал, рассказали, что знали его как спокойного, достаточно вежливого человека. Одна из жительниц дома рассказала 360.ru, что не ожидала от соседа такого.

Молодой человек Андрей отметил в беседе с 360.ru, что сосед не доставлял особых проблем, шума от него не было слышно.

«Пару раз видел. <…> Я ничего не слышал. Деда периодически видел, просто молча ходил», — рассказал мужчина.

Андрей сообщил, что видел момент опознания останков, когда выходил из дома. Тогда же видел соседа с участковым.

«Я их встретил, когда выходил в час. <…> Видел, как шло опознание внизу. Останков, так сказать. Ну, я мимо проходил, так вышло. И когда возвращался, встретил деда с участковым, они там стояли, ждали. Больше ничего не видел, ничего не слышал», — сообщил собеседник 360.ru.