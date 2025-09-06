Просьбу экс-замглавы Росприроднадзора о помиловании отклонили

ФСИН не поддержала прошение бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя о помиловании. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба ведомства.

Бывший чиновник отбывает наказание за хищения при строительстве метро в Красноярске. Его приговорили к 4,5 года колонии.

«Ходатайство о помиловании, поданное осужденным О. Л. Митволем в 2024 году в Комиссию по вопросам помилования на территории Московской области, ГУФСИН России по Московской области поддержано не было», — отметили в пресс-службе.

Замглаву Росприроднадзора задержали в аэропорту Внуково в июне 2022 года при попытке сбежать в Турцию. Суд приговорил его к тюремному сроку и взыскал с него 40 миллионов рублей.

Уже во время отбывания наказания Митволь стал жертвой мошенников. Злоумышленники похитили с его счетов 5,4 миллиона дирхамов и хотели продать принадлежащую ему недвижимость.