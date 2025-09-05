Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь попросил о помиловании

Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, подал прошение о помиловании. Об этом говорится в материалах дела, которые изучило РИА «Новости» .

Комиссия по вопросам помилования уже рассмотрела ходатайство и решила внести президенту предложение о применении акта. Учитывалась и положительная характеристика, данная Митволю ФСИН.

Экс-чиновника задержали 8 июня в аэропорту Внуково при попытке улететь в Турцию. В 2024 году его приговорили к сроку и взыскали более 940 миллионнов рублей. Летом 2025 года он был переведен в колонию в Подмосковье.

Находясь под стражей, Митволь сам стал жертвой мошенников: аферисты похитили с его счетов 5,4 миллиона дирхамов и пытались продать его недвижимость.

В июле ФСИН начала проверку после жалобы Митволя на вымогательство за условно-досрочное освобождение.