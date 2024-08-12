Дело завели в Якутии после исчезновения трех девочек

СК возбудил дело после пропажи трех девочек на рыболовном участке в Якутии

В Якутии завели уголовное дело после пропажи трех девочек на рыболовном участке. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, трое детей 16 и 13 лет исчезли в Булунском районе. На берегу реки нашли обувь и одежду подростков. Из Якутска на поиски отправилась водолазная группа. Местонахождение девочек на данный момент не установлено.

«Арктический межрайонный следственный отдел СУ СК России по Якутии завел уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам“", — подчеркнули в пресс-службе.

Днем ранее в Югре нашли тела двух детей 2022 и 2023 годов рождения, которые пропали при передвижении группы хантов в сторону одного из стойбищ. Моторная лодка перевернулась во время движения по реке, дети оказались в воде с течением.