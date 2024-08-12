Дело завели в Якутии после исчезновения трех девочек

СК возбудил дело после пропажи трех девочек на рыболовном участке в Якутии

Фото: РИА «Новости»

В Якутии завели уголовное дело после пропажи трех девочек на рыболовном участке. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, трое детей 16 и 13 лет исчезли в Булунском районе. На берегу реки нашли обувь и одежду подростков. Из Якутска на поиски отправилась водолазная группа. Местонахождение девочек на данный момент не установлено.

«Арктический межрайонный следственный отдел СУ СК России по Якутии завел уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам“", — подчеркнули в пресс-службе.

Днем ранее в Югре нашли тела двух детей 2022 и 2023 годов рождения, которые пропали при передвижении группы хантов в сторону одного из стойбищ. Моторная лодка перевернулась во время движения по реке, дети оказались в воде с течением.

Сбил и уехал. Кто ответит за смерть собаки в Волоколамске

Иностранные головорезы в Курской области. Кого ВСУ отправили в атаку на российский регион

Немцы начали проедать жирок. Дальше начнется самое интересное

Дети под прицелом. Телефонные мошенники взялись за юное поколение

Атака на Кинбурнскую косу и освобождение Сергеевки. Что происходит в зоне СВО

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте