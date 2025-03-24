Пропагандировавший ЛГБТ сатанист получил три года колонии

Директор медучреждения из Ульяновской области, пропагандировавший среди подчиненных ЛГБТ* и сатанизм, получил три года колонии общего режима. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Задержали мужчину в октябре прошлого года. Следователи установили, что он предлагал подчиненным примкнуть к его культу, обещая за это карьерный рост и финансовое благополучие. Его признали виновным в понуждении к действиям сексуального характера и участии в деятельности экстремистской организации.

Ранее победительницу шоу «Битва экстрасенсов», сменившую пол*, обвинили в причастности к терроризму. Ее подписчик сообщил в полицию, что она активно призывает совершать теракты и обсуждает финансовую поддержку украинской армии.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.