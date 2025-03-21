Победительницу «Битвы экстрасенсов» Джулию Ванг обвинили в причастности к терроризму

Победительницу «Битвы экстрасенсов» Джулию Ванг, которая стала мужчиной, обвинили в причастности к терроризму. Один из ее подписчиков обратился в полицию, сообщил Telegram-канал Shot .

Мужчина утверждает, что Джулия Ванг (ныне Томас Винзор-Ньютон) в социальных сетях занимается пропагандой терроризма, привлекая новых участников из разных уголков России. Она обсуждает финансовую поддержку ВСУ и, по его словам, призывает к осуществлению террористического акта.

Ванг — талантливая актриса, которая стала победительницей 15-го сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов». На проекте она представляла себя как «дух хаоса», но в 2019 году удивила своих поклонников еще больше, объявив, что она больше не дух, а молодой человек. Теперь ее зовут Томас Винзор-Ньютон.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Краснодарского края, собиравшего информацию для украинских спецслужб. По данным следствия, местный житель сам вышел на связь с Украиной и предложил сотрудничество.

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