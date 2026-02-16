Для всех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» потребуют пожизненное заключение

Сторона потерпевших будет настаивать, чтобы всем 19 фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холл» назначили пожизненное заключение. Об этом ТАСС заявила адвокат Людмила Айвар.

По ее словам, защита потерпевших потребует максимально строго и в соответствии с законом наказать как непосредственных исполнителей теракта, так и соучастников.

«Речь не о мести или лозунгах, а о правосудии и защите общества, так как терроризм — это преступление, которое бьет не только по конкретным людям, но и по самому ощущению безопасности в стране», — подчеркнула адвокат.

Она добавила, что потерпевшие требуют наказать преступников «соразмерно масштабу причиненного горя и общественной опасности». Также сторона защита будет настаивать на удовлетворении гражданских исков, общая сумма которых исчисляется десятками миллионов рублей.

Ранее засекреченный свидетель подтвердил причастность всех 19 фигурантов к нападению на «Крокус Сити Холл». По его словам, все подсудимые действовали по указанию куратора.