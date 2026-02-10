Стали известны показания засекреченного свидетеля по делу «Крокуса»

Тайный свидетель по делу «Крокуса» подтвердил причастность всех 19 фигурантов

Засекреченный свидетель по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» на допросе во Втором Западном окружном военном суде подтвердил причастность к участию в нападении на посетителей концертного зала всех 19 фигурантов, которые находятся на скамье подсудимых. Об этом ТАСС сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.

По ее словам, свидетель в условиях секретности не раскрыл данные личности из-за опасения мести со стороны террористической организации.

«Мужчина лично знаком с Шамсидином Фаридуни и Далерджоном Мирзоевым. Свидетель подтвердил, что указанные боевики принимали активное участие в террористическом акте и выполняли указания куратора, с которым связывались в Telegram», — сказала правозащитник.

Также один из участников процесса рассказал, что Фаридуни отверг показания секретного свидетеля. Прокуратура попросит о сроках наказания для обвиняемых на прениях сторон 16 февраля.

В ходе разбирательства стало известно, что у трех исполнителей теракта в крови обнаружили наркотики.