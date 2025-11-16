Прокуратура Москвы показала фото рюкзака, в котором нашли голову ребенка

Столичная прокуратура опубликовала фотографии рюкзака и пакета, в которых нашли голову ребенка в Гольяновском пруду. На снимках, размещенных в Telegram-канале ведомства, виден фиолетовый рюкзак, покрытый грязью и наледью, а также красный пакет. Территория вокруг пруда огорожена лентой, рядом работают следователи и криминалисты.

В сообщении прокуратуры уточняется, что ведомство продолжает координировать работу правоохранительных органов и контролировать ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства.

Ранее водолазы обследовали дно Гольяновского пруда, где накануне был обнаружен рюкзак с головой ребенка. По данным Следственного комитета, осмотр места происшествия продолжается с участием следователей, криминалистов и группы водолазов МЧС.

Как сообщил «112», новых улик под водой не нашли. Следствие опрашивает свидетелей и изучает записи городских камер видеонаблюдения. Подозреваемых по делу пока нет.