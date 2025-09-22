Производителя «Мистера Сидра» приговорили к 9 годам тюрьмы

Суд приговорил производителя «Мистера Сидра» к девяти годам заключения. Поставщик получил восемь лет за решеткой. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

За производство напитка отвечал Анар Гусейнов, за поставки сырья для сидра — Артем Айрапетян. Решение по делу вынес Красноглинский районный суд Самары. Фигуранты заявили, что не знали о наличии метилового спирта в сидре.

«Суд приговорил их к девяти и восьми годам лишения свободы соответственно с пребыванием в исправительной колонии общего режима», — написали авторы поста.

Фигурантов признали виновными по статье «Производство и продажа спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей».

Летом 2023 года жертвами употребления «Мистера Сидра» стали 50 человек, еще 66 пострадали. Дело о массовом отравлении поступило в суд Самары в феврале 2025-го.