Дело о массовом отравлении «Мистером Сидром» поступило в суд Самары

Дело против Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна, руководивших компанией-производителем «Мистера Сидра», поступило в суд Самары. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебную картотеку.

По данным следствия, Гусейнов и Айрапетян решили снизить расходы и время на производство сидра и ради этого решили вливать этиловый спирт в растворимый сок вместо того, чтобы добиваться брожения продукта.

Для этого они купили краденый спирт без документов, хранившийся на полицейском складе. Этот спирт, оказавшийся метиловым, использовался для производства 48 тысяч литров отравленного алкоголя.

Всего от употребления «Мистера Сидра» в июне 2023 года погибли 50 человек, еще 66 пострадали.

Трех похитителей метанола в прошлом году приговорили к реальным срокам. Они все получили от 3,25 до 3,5 года колонии.