Профильные службы перевели в особый режим после стрельбы в Махачкале

Правоохранительные органы и профильные службы Махачкалы перевели в особый режим несения службы. Об этом сообщил РИА «Новости» глава города Юсуп Умавов.

Местные власти попросили горожан доверять только официальным источникам информации в целях оперативного решения по нейтрализации преступников.

Боевики совершили нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По предварительным данным, от рук неизвестных погибли священник РПЦ и сотрудники полиции.

Также в Дербенте и Махачкале создали оперативный штаб. В регионе действует план «Перехват».

Глава республики Сергей Меликов заявил, что преступники пытались добиться дестабилизации общественной ситуации, но на их пути встали сотрудники полиции республики.