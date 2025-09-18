Продюсера Baza перевели под домашний арест

Продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову перевели из следственного изолятора под домашний арест. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Следственный комитет также ходатайствовал о том, чтобы под домашний арест перевели главного редактора издания Глеба Трифонова.

Суд обвинил репортеров в даче взяток должностным лицам. Под следствием также трое полицейских из Краснодара, Белгорода и Красноярска, которых обвиняют в передаче журналистам за деньги служебной информации. Один из оперуполномоченных признал вину и попросил суд не заключать его под стражу.

Если Трифонова и Лукьянову признают виновными, им может грозить до 12 лет лишения свободы.