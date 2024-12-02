Продавщица в Забайкалье вырвала у грабителя ружье из-за тысячи рублей

Женщина-продавец в Забайкалье отбилась от грабителя с ружьем

Полицейские в Тунгокоченском районе Забайкальского края задержали подозреваемого в разбойном вооруженном нападении на продуктовый магазин. Об этом сообщила пресс-служба управления краевого МВД.

В населенном пункте Вершино-Дарасунский мужчина в маске ворвался в магазин с пневматическим ружьем и потребовал деньги. Продавец отдала ему тысячу рублей, но затем сумела сорвать с лица грабителя маску и вырвать оружие, злоумышленник скрылся.

Спустя несколько часов полицейские задержали фигуранта, им оказался 46-летний местный житель. Против него завели уголовное дело по статье «Разбой», решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее вооруженный ножом подросток попытался ограбить алкомаркет в Кировском районе Санкт-Петербурга. Кассир не растерялась и отказалась выполнять указания злоумышленника.