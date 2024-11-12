Вооруженный ножом подросток попытался ограбить алкомаркет в Кировском районе Петербурга

В Санкт-Петербурге 14-летний школьник стал фигурантом уголовного дела о разбое. Несовершеннолетний попытался ограбить алкогольный магазин в Кировском районе, пишет сайт kp.ru.
По опубликованной информации, происшествие случилось вечером 10 ноября на Балтийской улице. Подросток, угрожая кассиру ножом, потребовал выдать ему деньги. Женщина не растерялась и отказалась выполнять указания злоумышленника.
В результате восьмиклассник покинул торговую точку ни с чем. Уже на следующий день правоохранители задержали несостоявшегося грабителя на улице Косинова. Сейчас школьник находится в изоляторе временного содержания.
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