Вооруженный ножом подросток попытался ограбить алкомаркет в Кировском районе Петербурга

В Санкт-Петербурге 14-летний школьник стал фигурантом уголовного дела о разбое. Несовершеннолетний попытался ограбить алкогольный магазин в Кировском районе, пишет сайт kp.ru .

По опубликованной информации, происшествие случилось вечером 10 ноября на Балтийской улице. Подросток, угрожая кассиру ножом, потребовал выдать ему деньги. Женщина не растерялась и отказалась выполнять указания злоумышленника.

В результате восьмиклассник покинул торговую точку ни с чем. Уже на следующий день правоохранители задержали несостоявшегося грабителя на улице Косинова. Сейчас школьник находится в изоляторе временного содержания.