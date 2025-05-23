Призывавший к насилию против русских житель Ялты получил срок в колонии-поселении

Ялтинский городской суд Крыма вынес приговор местному жителю, обвиненному в совершении публичных призывов к экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Следствие расследовало дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и установило, что 29-летний мужчина в 2021 году в месенджере Telegram публиковал призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц по признаку национальности — русских.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ранее жительница Херсонской области получила девять лет колонии за шпионаж и государственную измену. В течение года она передавала боевикам ВСУ данные о местах сосредоточения российских военнослужащих.