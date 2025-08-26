Призывавшего к убийствам российских военных задержали в Москве

В Москве ФСБ задержала мужчину за призывы к убийствам российских военных

Оперативники ФСБ задержали жителя Москвы, призывавшего в мессенджерах и соцсетях к убийствам российских правоохранителей и военных. Подозреваемого арестовали, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Москве и области.

Задержанным оказался мужчина 1978 года рождения. У него изъяли средства коммуникации, использовавшиеся в противоправной деятельности.

Против фигуранта завели уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма, призывах к террористической деятельности или пропаганде терроризма. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

«Призываем граждан к нетерпимости к провокациям злоумышленников и бдительности в сети Интернет во избежание противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность», — заявили в ФСБ.

Ранее жителя Твери поймали на публикации видео о террористической организации.