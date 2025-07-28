Жителя Твери поймали на публикации видео о террористической организации

Силовики задержали жителя Твери по подозрению в пропаганде терроризма. Он публиковал в своих пабликах видео о запрещенной международной группировке, сообщила РИА «Новости» пресс-служба УФСБ по Тверской области.

Фигурантом уголовного дела по части второй статьи 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» стал россиянин 2006 года рождения.

Живя в Твери, он администрировал сообщества религиозного характера в мессенджере Telegram и соцсети «ВКонтакте», в которых в ноябре 2024 года опубликовал видео о запрещенной в России международной исламской террористической организации.

Мужчину задержали, суд заключил его под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Ранее тюремный срок за призывы к терроризму и экстремизму получил житель Челябинской области. Он пропагандировал радикальные идеи.