Сегодня 17:59 «Признавать нечего». Адвокат — об обвинении совладельца «Торпедо» в подкупе судей Адвокат Алешкин: Соболев вину не признает, с судьями для подкупа не встречался 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В отношении совладельца ФК «Торпедо» Леонида Соболева возбудили уголовное дело по статье о даче взяток судьям за организацию договорных матчей. Адвокат обвиняемого Андрей Алешкин рассказал 360.ru подробности дела.

По версии следствия, Соболев входил в группу лиц, причастных к организации договорных матчей путем подкупа главного судьи. «Довести до конца умысел не удалось, поскольку судья отказался от получения денежных средств. Тем самым никаких сомнений в проведенных матчах не возникает, поскольку преступное деяние, которое инкриминирует следствие», — пояснил Алешкин. Адвокат подчеркнул, что ему сложно оценить обвинения и доказательства, потому что защите их не предоставили для ознакомления. По словам следователя, у правоохранителей есть оперативная информация, в том числе телефонные переговоры.

Фото: РИА «Новости»

«Наша позиция, поскольку мы ни разу — я сейчас говорю за Соболева — не встречались с судьями, не вели никаких переговоров с ними, в данном случае нам и признавать нечего, поскольку мы не были осведомлены о тех действиях, которые якобы имели место», — заявил собеседник 360.ru. Адвокат подчеркнул, что его подзащитный вину не признает, показания не дает, используя статью 51 Конституции. Меру пресечения суд изберет завтра, 21 июня. Алешкин выразил надежду, что это будет домашний арест. Помимо Соболева, задержали директора клуба Валерия Скородумова. Накануне в их офисах и по месту жительства прошли обыски.