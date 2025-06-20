Владелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев, задержанный по подозрению в попытке дать взятку судьбе, не согласен с обвинениями. Об этом 360.ru сообщил адвокат Александр Добровинский, представляющий его интересы.

«Обвинение утверждает, что „Торпедо“ предлагал взятку судьям на каких-то матчах. При этом мой клиент никогда не разговаривал ни с одним судьей, но является совладельцем, и его привлекли по этому поводу», — сказал юрист.

Помимо Соболева, задержали директора клуба Валерия Скородумова. Накануне в их офисах и по месту жительства прошли обыски, сообщил РБК. А завтра, 21 июня, могут избрать меру пресечения.

«С Валерием я не знаком. Леонид, конечно же, не принимает обвинения, он даже отказался от дачи показаний. Как мне кажется, там много закулисных историй и интриг. Есть серьезные враги. Надо выяснять, я пока только вхожу в дело, говорить рано», — отметил Добровинский.

Юрист напомнил, что Соболев в числе прочего занимается ремонтом стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуеве, и не исключил, что его деятельность могла кому-то помешать.