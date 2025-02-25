Привязали к дереву и пытали. Стали известны детали жестокого убийства женщины на Урале

В Челябинской области госслужащего, муниципального депутата и его сына обвинили в похищении и жестокой расправе над женщиной. Ее сестра рассказала 360.ru, что убитой неоднократно угрожали.

«В день гибели сестра успела позвонить в полицию и рассказать, что к ней в дом ломятся три человека. Она училась с одним из них в одном классе, еще в школе между ними были конфликты на фоне личных неприязненных отношений. На нее просто устраивали травлю», — отметила она.

По словам женщины, после школы ее родственница уехала из поселка, долгое время жила в Екатеринбурге, но два года назад вернулась в поселок Рымниковский. Там она купила дом, а бывший одноклассник снова взялся за свое.

«Он убил ее собаку, его сын пытался сбить сестру на машине. Позже она поставила из-за опасений за свою жизнь уличную видеокамеру. За два дня до гибели они вывели ее строя. Сестре звонили с угрозами, что ей будет очень плохо», — добавила жительница Рымниковского.

По данным регионального Следственного комитета, вечером 23 февраля подозреваемые выпили и похитили 46-летнюю женщину из дома, а затем убили ее. Все произошло на глазах у детей, которые играли на улице.

Фигурантами уголовных дел стали глава Рымникского сельского поселения Челябинской области, депутат собрания депутатов Брединского муниципального района и его сын.

Источник РЕН ТВ сообщил, что мужчины увезли жертву в лес, где привязали к дереву и пытали. Ее подожгли, а потом забили до смерти. Тело погибшей нашли возле трассы.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения трем подозреваемым. В суд направили ходатайства о заключении под стражу.