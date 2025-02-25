Сельского главу и депутата задержали на Урале за похищение и жестокое убийство женщины

СК: сельского главу, депутата и его сына задержали за жестокое убийство на Урале

В Челябинской области возбудили уголовные дела в отношении главы Рымникского сельского поселения, депутата районного собрания и его сына. Мужчин заподозрили в похищении женщины и убийстве с особой жестокостью в ночь на 23 февраля. Все трое задержаны, сообщили в пресс-службе следственного управления СК региона.

По версии следствия, вечером 23 февраля пьяные мужчины похитили из дома на улице Братьев Смирновых в поселке Рымникском 46-летнюю местную жительницу. Причиной стал ранее возникший конфликт.

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения. В суд направлены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается выполнение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в СК.

Месяц назад убитая на своей странице в соцсети размещала видео, на котором вилами отгоняла мужчину с предметом, похожим на арматуру. Женщина требовала, чтобы он вышел с ее двора и больше не приближался. Мужчина несколько раз пытался ее ударить.

Ранее полицейские раскрыли исчезновение многодетной матери в Мордовии. С ней жестоко расправился муж, с которым она собиралась разводиться. Мужчина убил ее, затем вывез на машине в поле и сжег.