Пристававших к девушкам в центре Москвы мужчин арестовали на 15 суток

Тверской районный суд города Москвы признал мужчин, пристававших к девушкам в центре города, виновными в мелком хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба судов столицы.

Двоим обвиняемым назначили наказание в виде административного ареста на срок 15 суток.

«Суд в столице привлек к административной ответственности фигурантов за домогательства девушек в центре Москвы», — отметили в пресс-службе.

Жительницы Москвы массово подали заявления в полицию из-за того, что ученики «мастера соблазнения» приставали к ним на улице. В ответ на отказ познакомиться мужчины хватали женщин за ягодицы и снимали все на видео.

Против «пикап-тренера» Алекса Лесли (Александр Кириллов), убеждавшего последователей домогаться до девушек, возбудили уголовное дело. Его обвинили в склонении к изнасилованию.

Сам коуч назвал скандал вокруг него неожиданным. Он не исключил, что за происходящим стоит какая-то серьезная политическая воля.