«Неконтролируемый фарс». Секс-коуч Алекс Лесли назвал себя жертвой произвола

Пикап-гуру Алекс Лесли заявил, что история с домогательствами стала для него неожиданностью. Уголовное дело против него сфабриковали, отметил секс-коуч в беседе с 360.ru.

Лесли назвал себя жертвой произвола.

«Это не мои ребята. Люди, которых мне присылали, я их не знаю. Даже если они кого-то изнасиловали, убили, почему я должен за них отвечать? Вам не кажется это странным?» — подчеркнул блогер.

Он считает, что за всем этим стоит некая серьезная политическая воля, которая «превышает полномочия, либо фабрикует».

«Это похоже на трэш, какой-то неконтролируемый фарс уже», — добавил Лесли.

Блогер добавил, что сейчас находится за границей. Если здесь его осудят за какие-то виртуальные призывы к домогательствам, «это будет очень смешно». Но как любителю адреналина ему нравится такой драйв.

Уголовное дело о склонении к изнасилованию возбудили против Лесли накануне. По версии следствия, он подстрекал своих последователей к действиям сексуального характера.