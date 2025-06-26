Алекс Лесли как угроза национальной безопасности

Александр Кириллов (более известный как Алекс Лесли) вновь попал в неприятности. На этот раз на него возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в склонении к изнасилованию. Лесли известен как пикап-тренер, секс-коуч, наставник и далее в том же порочном духе. Федеральную и отчасти международную известность он получил после скандала с Настей Рыбкой, которую тоже всячески «наставлял». И этими «наставлениями» пестрят соответствующие сайты. Настенька же отправилась к власть имущим.

Честно сказать, я был уверен, что после того, как Алекс Лесли прикоснулся к большой политике, его упаковали туда, куда надо паковать подобных персонажей. Без насилия! Но нет — вот он (или его адепты) снова объявился на улицах Москвы. Его подопечные шарятся по улицам столицы и пристают к девушкам или даже так: домогаются их максимально грубо и жестко.

Это не понравилось главе комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яне Лантратовой и депутату Ксении Горячевой, и дамы, наделенные некоторой властью, обратились в правоохранительные органы.

По-своему удивительная история, конечно. Ведь подобные практики Алекс Лесли внедрял, и успешно, еще в 90-е годы. Тогда он стал одним из первопроходцев в области пикапа — искусства соблазнения женщин. Его конкурентом, окучивающим другую часть паствы, был Филипп Богачев.

И он, и Лесли организовывали курсы, выпускали книги. В частности, Алекс написал опус под названием «Жизнь без трусов» — продается сей труд и сейчас, и довольно активно. В жизни Лесли поведал методики по знакомству и соблазнению женщин.