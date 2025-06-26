Алекс Лесли как угроза национальной безопасности
Александр Кириллов (более известный как Алекс Лесли) вновь попал в неприятности. На этот раз на него возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в склонении к изнасилованию. Лесли известен как пикап-тренер, секс-коуч, наставник и далее в том же порочном духе. Федеральную и отчасти международную известность он получил после скандала с Настей Рыбкой, которую тоже всячески «наставлял». И этими «наставлениями» пестрят соответствующие сайты. Настенька же отправилась к власть имущим.
Честно сказать, я был уверен, что после того, как Алекс Лесли прикоснулся к большой политике, его упаковали туда, куда надо паковать подобных персонажей. Без насилия! Но нет — вот он (или его адепты) снова объявился на улицах Москвы. Его подопечные шарятся по улицам столицы и пристают к девушкам или даже так: домогаются их максимально грубо и жестко.
Это не понравилось главе комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яне Лантратовой и депутату Ксении Горячевой, и дамы, наделенные некоторой властью, обратились в правоохранительные органы.
По-своему удивительная история, конечно. Ведь подобные практики Алекс Лесли внедрял, и успешно, еще в 90-е годы. Тогда он стал одним из первопроходцев в области пикапа — искусства соблазнения женщин. Его конкурентом, окучивающим другую часть паствы, был Филипп Богачев.
И он, и Лесли организовывали курсы, выпускали книги. В частности, Алекс написал опус под названием «Жизнь без трусов» — продается сей труд и сейчас, и довольно активно. В жизни Лесли поведал методики по знакомству и соблазнению женщин.
Потом развился. Его привечали и замечали в довольно-таки солидных кабинетах. Он отметился, например, в Сколково. Параллельно Лесли вывозил адептов своего учения (а по факту тех, кто любит тусануть с огоньком, ибо свинг-вечеринки давно уже стали обязаловкой) в места вроде Таиланда, где обучал их различным сексуальным и ментальным практикам. На деле адепты занимались свальным грехом с претензией на просветление. Классика современного жанра.
Однако главным проектом Алекса Лесли стало воспитание боевых эскортниц. Самой известной из них оказалась Настя Рыбка. Если вы читали великий роман Брета Истона Эллиса «Гламорама», то помните, как там описана радикальная террористическая организация, состоявшая из моделей легкого поведения. Если нет, то обязательно прочтите.
Алекс Лесли развернулся не столь широко, но все же взрастил отряд эскортниц, которые подкладывались в постель солидным господам. Однако Лесли просчитался в одном: он обрел уверенность, что может быть равным тем, кто изначально стоял выше.
Теперь мы видим возвращение к истокам. Back to basic, так сказать. Безусловно, Алекс Лесли еще в фаворе (пусть и не так, как раньше), но эти бегающие по улицам Москвы люди, пристающие к женщинам (а если читать «Жизнь без трусов», то изнасилование там не сильно отличается от настойчивости), выглядят насколько мерзко, настолько и глупо.
Потому что Алекс Лесли, как и, в общем-то, пикап — давно уже уходящая натура. Раньше это было чем-то протестным, оригинальным, и многие занимались пикапом не ради собственно секса, а ради эксклюзивности, и местами даже это все выглядело довольно романтично.
Но что сейчас? Какой, простите, пикап? Когда стало все слишком примитивно и в лоб. Когда многие девицы предлагают сами себя, процветают истории в области Onlyfans, полиция регулярно разгоняет свинг-вечеринки в центре Москвы, а в Дубае устраиваются оргии не просто извращенного, а мракобесного толка.
Ну какой тут Алекс Лесли? Он выглядит как отставной порноактер на сходке бодрых и наглых извращенцев. И, честно сказать, очень странно, что о нем и его деятельности задумались только сейчас. Или был катализатор? Но и запоздалое наказание — в общем-то, тоже наказание для тех, кто всю жизнь торговал порочным и, главное, залежалым товаром.